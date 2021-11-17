مقتل متظاهرين اثنين في الخرطوم

قتل متظاهران معارضان لانقلاب قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان بـ«رصاص» قوات الأمن الأربعاء في الخرطوم، بحسب لجنة الأطباء المركزية وهي تنظيم نقابي سوداني مؤيد للحكم المدني.

وقالت اللجنة على صفحتها على فيسبوك إن المتظاهرين قتلا خلال «قمع» التظاهرات في منطقة بحري (شمال شرق الخرطوم)، موضحة أنهما أصيبا بـ«الرصاص الحي، أحدهما في الرأس والثاني في العنق».

وأكدت «سقوط عشرات الجرحى بالرصاص الحي، بعضهم في حالات حرجة» بينما تقول السلطات إن قوات الأمن لا تستخدم الرصاص الحي.