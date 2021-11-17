التحالف: مقتل 90 حوثيا وتدمير 22 آلية عسكرية ومنظومة دفاع جوي في البيضاء ومأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، مقتل 90 عنصرا من مليشيات الحوثي الإرهابية في محافظتي مأرب والبيضاء.



وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه "نفذ (29) عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب والبيضاء خلال الساعات الـ 24 الماضية".



وأضاف، أن الاستهدافات دمرت (22) آلية عسكرية ومنظومة دفاع جوي والقضاء على أكثر من (90) عنصراً إرهابياً.



وأشار التحالف إلى أنه (6) عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.



وأكد أنه يدعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق أستوكهولم.

