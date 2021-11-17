السعودية تعلن خدمة جديدة وغير مسبوقة للمعتمرين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 نوفمبر 2021 07:23 مساءً - منذ 22 دقيقة

أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، اليوم الأربعاء، خدمة جديدة وغير مسبوقة للمعتمرين.

وكشفت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، عن تحديث جديد لتطبيقي اعتمرنا وتوكلنا يوضح أوقات الذروة لتجنبها عند طلب تصريح أداء العمرة.

وقالت الوزارة في بيان لها: “أطلقنا لكم خدمة جديدة وجميلة، تستطيعون من خلالها تجنب أوقات الذروة عند طلب تصريح أداء العمرة”.

وتابعت الحج والعمرة في بيانها “يمكنكم تحديث تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا وسيتاح لكم معرفة الأوقات”.