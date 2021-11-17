وزيرة خارجية السودان تشيد بالموقف الأميركي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 نوفمبر 2021 07:23 مساءً - أشادت وزيرة الخارجية السودانية في الحكومة المنحلة، مريم الصادق المهدي، بالموقف الأميركي تجاه السودان.

وأضافت المهدي في تصريحات لموقع “الحرة”، أن موقف إدارة بايدن “يدل على إيمان عميق بالسودان وإمكانية التحول الديمقراطي فيه”.

وتابعت إته “دعم حقيقي وفعال للتحول الديمقراطي وثورة الشعب السوداني قبل الانقلاب وبعد الانقلاب، ليس فقط بالأقوال، ولكن بالأفعال”.

وكانت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، مولي في، قد زارت الخرطوم، والتقت خلال زيارتها التي امتدت 14 إلى 16 نوفمبر، أطرافا سودانية فاعلة، حكومية وحزبية وجهات تمثل المجتمع المدني، وفي مقدمتهم المهدي، ورئيس وزراء الحكومة المنحلة، عبدالله حمدوك.

كما التقت برئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح البرهان، وأكدت المسؤولة الأميركية خلال لقاءاتها دعم الولايات المتحدة للانتقال الديمقراطي.

وردا على أسئلة حول نتائج الزيارة، تحدثت المهدي لموقع “الحرة” للحظات عبر الهاتف، قبل أن ينقطع الاتصال، حيث تعطلت شبكات الهواتف المحمولة في الخرطوم اليوم، تزامنا مع خروج آلاف المتظاهرين للشوارع، تنديدا بالاستيلاء العسكري على السلطة.

وتواصلت المهدي مع موقع “الحرة” عبر رسالة صوتية على تطبيق “واتساب”، من خلال رقم هاتف مختلف عن رقمها المعتاد.

وذكرت المهدي في حديثها لموقع “الحرة” أن الزيارات الأميركية المتكررة هي محاولة لإيجاد سبل لحل الأزمة وتراجع الانقلاب تكون “مبنية على الشرعية وعبر الوثيقة الدستورية وعبر الحكومة الشرعية القابلة للتعديل، ولكن من داخل الأطر الدستورية”.

وقالت المهدي: “هذه الطريقة المتوازنة الموضوعية والحكيمة مع واشنطن، تجعلنا نتعامل مع الولايات المتحدة كقوة كبرى حريصة على استقرار السودان واستقرار المنطقة، خاصة أن استقرار السودان يؤثر على استقرار المنطقة لأنه في وسط الأقاليم الأفريقية، التي تشهد أوضاع خطيرة في أثيوبيا وتشاد وليبيا، وأي عدم استقرار يزيد من مشاكل الإرهاب في أفريقيا”.

وأشارت إلى أن “هذا الموقف الأميركي يسبب ضغوطا موضوعية وليست انتقامية أو تخويفية لحل الأزمة.. ويدعم الحراك الثوري للشعب السوداني المصر على فرض التحول الديمقراطي والاستقرار والتوازن بين مؤسسات الدولة”.

وأشارت المهدي إلى أن واشنطن دعمت السودان قبل الانقلاب من خلال عدة إجراءات أبرزها: رفعه من قوائم الإرهاب، ودعمه بمبالغ مالية، مشيرة إلى وقف هذا الدعم بعد الانقلاب؛ لأنه وضع غير شرعي، بحسب وصفها.

ونقلت المهدي عن المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي قوله: “ندعم التحول الديمقراطي لأن فيه شراكة مثالية لكل العالم الثالث بين المدنيين والعسكريين، ولكن إذا تراجعت هذه الشراكة، سنتراجع عن هذا الدعم”. وعلقت المهدي قائلة: “هذا موقف متقدم جدا”.