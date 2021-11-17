شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقرير: إسرائيل ترصد تطور القدرات الهجومية لـ"حماس" وتخشى حدوث "مفاجأة" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسود مخاوف داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، بشأن التطور الذي تشهده القدرات الهجومية لحركة ”حماس“ في قطاع غزة.



وترصد أجهزة الاستخبارات في إسرائيل المناورات الدورية التي تجريها كتائب القسام، (الذراع العسكرية للحركة)، دون أن يتدخل الجيش الإسرائيلي، وذلك بغية مقارنة التغييرات التي تضفيها ”حماس“ على قدراتها الصاروخية، فضلا عن مسيرة تحسين قدرات الطائرات المُسيرة التي تمتلكها.