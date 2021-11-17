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إندونيسيا تعتقل رجل دين بارزا بتهمة تمويل "الجماعة الإسلامية"

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت إندونيسيا اليوم الأربعاء أن شرطة مكافحة الإرهاب ألقت القبض على عضو في أرفع مجلس إسلامي في البلاد بتهمة جمع الأموال للجماعة الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي يُنحى عليها باللائمة في تفجيرات بالي سنة 2002.

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية، رشدي هارتونو، إن المداهمة جرت قرب جاكرتا أمس الثلاثاء، وتم خلالها اعتقال أحمد زين النجاح، عضو مجلس العلماء الإندونيسي، مع اثنين من مساعديه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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