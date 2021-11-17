شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إندونيسيا تعتقل رجل دين بارزا بتهمة تمويل "الجماعة الإسلامية" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت إندونيسيا اليوم الأربعاء أن شرطة مكافحة الإرهاب ألقت القبض على عضو في أرفع مجلس إسلامي في البلاد بتهمة جمع الأموال للجماعة الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي يُنحى عليها باللائمة في تفجيرات بالي سنة 2002.



وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية، رشدي هارتونو، إن المداهمة جرت قرب جاكرتا أمس الثلاثاء، وتم خلالها اعتقال أحمد زين النجاح، عضو مجلس العلماء الإندونيسي، مع اثنين من مساعديه.