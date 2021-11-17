الأمن وتغيّر المناخ يتصدران جولة وزير الخارجية الأميركي الأولى في أفريقيا

أفريقيا: من المنتظر أن تتصدر قضايا تغير المناخ والأمن في إثيوبيا والسودان ومنطقة الساحل الأفريقي جدول أعمال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع وصوله إلى نيروبي اليوم الأربعاء لبدء جولة تشمل ثلاثة من القوى الرئيسية في القارة، كينيا ونيجيريا والسنغال.

تأتي زيارة بلينكن الأولى إلى أفريقيا في أعقاب محادثات المناخ في قمة كوب 26 في غلاسجو، حيث دعت الدول الأشد فقراً الحكومات الثرية إلى عمل المزيد لمساعدتها في مكافحة تغير المناخ.

وتستهدف الزيارة على الأرجح تسليط الضوء على الفرق بين إدارة الرئيس جو بايدن وسلفه دونالد ترامب.

وستكون كينيا المحطة الأولى لبلينكن، حيث سيرغب الرئيس أوهورو كينياتا في بحث الأمن في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهده السودان الشهر الماضي، واتساع نطاق الحرب في إثيوبيا، ثاني أكبر بلدان القارة من حيث عدد السكان ومقر الاتحاد الأفريقي.

ومن المقرر تجديد تفويض قوة الاتحاد الأفريقي الشهر المقبل، والولايات المتحدة مانح رئيسي لها.

ويوم الخميس، يزور بلينكن نيجيريا، أكبر مصدر للنفط في أفريقيا، للقاء رئيسها محمد بخاري الذي تكافح حكومته متمردين إسلاميين في شمال شرق البلاد وعمليات خطف جماعي على يد عصابات مسلحة في الشمال والشمال الغربي.

وقال مصدر في الرئاسة النيجيرية إن من المتوقع أن يناقش الاثنان مساعدة أمنية محتملة من الولايات المتحدة.

وستكون المحطة الأخيرة لبلينكن السنغال، التي تُعتبر من أكثر الديمقراطيات الأفريقية استقراراً، حيث سينصب التركيز على القادة ورائدات الأعمال.