الطاقة الذرية تؤكد أن إيران تواصل انتهاك بنود الاتفاق النووي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، إيران بمواصلة انتهاك العديد من البنود الرئيسية للاتفاق النووي، بما في ذلك مستوى تخصيب اليورانيوم ومخزون اليورانيوم المخصب.



ووفق تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% يقترب من المستوى اللازم لصنع أسلحة.

وحسب تقديرات مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، رفعت طهران مخزونها من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60%، أي أعلى بكثير من الحدّ المسموح به بنسبة 3,67%، إلى 17,7 كلج مقابل 10 كلج في نهاية أغسطس/آب، في حين أنها زادت مخزونها من اليورانيوم المخصّب بنسبة 20% من 84,3 كلج إلى 113,8 كلج.

وأكدت على أن مفتشيها لم يتمكنوا حتى الآن من الدخول إلى ورشة لمكونات أجهزة الطرد المركزي في كرج بإيران رغم أهمية هذا الأمر للتوصل إلى صفقة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في تقرير فصلي ثان أصدرته اليوم الأربعاء إن مفتشيها مازالوا "يتعرضون لتفتيش جسدي مكثف للغاية من قبل مسؤولي الأمن في المواقع النووية في إيران".

وكان دبلوماسيون قالوا إن مثل هذه الحوادث وقعت في موقع نطنز النووي.

وتمنع إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المعلومات من الكاميرات المثبتة في المنشآت النووية منذ شهور، ولم تعلق على بعض القضايا الغامضة، مثل اكتشاف اليورانيوم المخصب في العديد من مواقعها غير المعلنة.

كما وسعت إيران تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المئة وبدأت في إنتاج اليورانيوم المعدني.

وفي غضون ذلك، تم تعليق المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1 بشأن إحياء العمل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، في 20 يونيو/حزيران الماضي، ومن المقرر أن تُستأنف أواخر الشهر الجاري في العاصمة فيينا.

وكانت آخر زيارة لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إلى إيران في 12 سبتمبر/أيلول هذا العام، وحينها أعرب عن أمله في لقاء كبار المسؤولين الإيرانيين في زيارته القادمة.