شكرا لقرائتكم خبر تعديل دستوري يبعد بايدن عن رئاسة أمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بات الحديث عن إمكانية تنحي الرئيس الأمريكي جو بايدن لصالح نائبته كمالا هاريس أمرا اعتياديا، في ظل بعض التقارير التي تتحدث عن الحالة الصحية للرئيس وقدرته على مواصلة المشوار حتى نهاية فترة رئاسته نهاية 2024.

وفي هذا الصدد شككت مجلة «أمريكان سبكتاور» في استمرار بايدن بمنصبه حتى انتهاء ولايته، مشيرة إلى إمكانية اللجوء إلى التعديل رقم 25 في الدستور الأمريكي لإزاحته، وتعيين نائبته كمالا هاريس رئيسة للولايات المتحدة.. وفقا لموقع (24) الإماراتي.

وأكدت المجلة أن بايدن «ضعيف العقل وفاقد للكفاءة، وفي الأشهر الستة الأولى من توليه المنصب، جمع سجلا من الفشل والكوارث»، مضيفة أنه على الرغم من الجهود الجبارة التي يبذلها مساعدوه ووسائل الإعلام المؤسسية المتوافقة دائما لإخفاء الحقيقة، فإن حالته العقلية المحدودة بالفعل تتدهور بسرعة على مرأى من الجميع.

وتساءلت عن احتمالات وصوله إلى نهاية ولايته الأولى، في أعقاب الانسحاب الكارثي والمخطط له من أفغانستان، مما أدى إلى تزايد الدعوات لعزله. وأشارت إلى قدر كبير من التكهنات حول استخدام التعديل الخامس والعشرين لإزاحة بايدن.

ووفقا لتعديل المادة 25 من القانون الأمريكي، فإن نائبة الرئيس كمالا هاريس ستتولى رئاسة أمريكا مباشرة، فيما يحتاج الرئيس إلى موافقة أغلبية مجلسي الشيوخ والنواب لتعيين نائب جديد.

وسبق أن تم اللجوء إلى هذا التعديل في السبعينيات، عندما استقال نائب الرئيس سبيرو أغنيو بعد اتهامه بالتهرب الضريبي، فرشح الرئيس آنذاك ريتشارد نيكسون زعيم الأقلية في مجلس النواب جيرالد فورد ليحل محل أغنيو، ووافق الكونجرس على الترشيح.

وبعد عام واحد، من استقالة نيكسون إثر فضيحة «ووترجيت»، وأصبح جيرالد فورد رئيسا، ورشح نيلسون روكفلر لمنصب نائب الرئيس وحظي بموافقة الكونجرس.

وأشارت المجلة إلى أنه إذا قام بايدن بإبلاغ الكونجرس بعدم قدرته على أداء واجباته، بدلا من الاستقالة، فإنه وفقا للمادة الثالثة من التعديل الـ25 سيظل في منصبه، بينما تتولى نائبته كامالا هاريس منصب رئيس الولايات المتحدة بالإنابة».

وأضافت «إن التعديل لا يحتوي على ما يعرف مصطلح الرئيس بالإنابة، أو ينص على أنها ستتوقف عند منصب نائب الرئيس الذي يتمتع بسلطة رئاسة مجلس الشيوخ»، لكنها أشارت، في الوقت نفسه، إلى أنه بالنسبة للعديد من الديمقراطيين، فمن المرجح أن يكون نقل السلطة إلى هاريس، أفضل من تمضية ثلاث سنوات أخرى في تنظيف ما خلفه بايدن.

والسؤال الذي طرحته المجلة «ماذا سيحصل إن لم يعلن بايدن عدم قدرته على القيام بواجباته وصلاحياته الرئاسية؟ وهل تستطيع هاريس نقل السلطة إليها رغما عنه؟

تنص المادة الرابعة في التعديل على أنه إذا أعلن نائب الرئيس وأغلبية المسؤولين الرئيسيين للإدارات التنفيذية للكونجرس، أن الرئيس غير قادر على أداء مهامه فيحق لنائب الرئيس تولي سلطة الرئيس بالإنابة على الفور».

وإذا اعترض الرئيس على هذا الأمر، يتم اللجوء إلى التصويت في الكونجرس. وإذا صوت ثلثا المجلسين على أن الرئيس غير قادر على أداء سلطات وواجبات منصبه، يجب على نائب الرئيس الاستمرار بممارسة سلطته كرئيس بالإنابة.

وبالتالي، إذا استطاعت نائبة الرئيس كامالا هاريس حشد غالبية رؤساء الهيئات التنفيذية معا للانضمام إلى الإعلان عن عدم أهلية بايدن للاستمرار بمنصبه، والحصول على تأييد ثلثي أعضاء الكونجرس، فإنها ستصبح رئيسة بالوكالة فقط.

المادة 25:







في حال عزل الرئيس من منصبه أو وفاته أو استقالته، يصبح نائبه رئيسا.



عندما يكون هناك شغور في منصب نائب الرئيس، يقوم الرئيس بتعيين نائب.



يتولى نائب الرئيس الجديد منصبه بناء على موافقة أغلبية مجلسي الشيوخ والنواب.



تعديل المادة 4: