انفجار يهز خط أنابيب نفط خوزستان

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وفي يوليو الماضي، أدى انفجار بأنبوب نفط غرب إيران إلى مقتل ثلاثة عمال خلال قيامهم بأعمال صيانة، وفق ما نقلته فرانس برس عن وكالة أنباء «شانا».
وذكرت الوكالة أن الانفجار في الأنبوب الذي تديره إحدى الشركات التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية في محافظة إيلام، أدى أيضا إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح.
وخلال يونيو، اندلع حريق في خط أنابيب النفط بالأهواز نتيجة تسرب نفطي، حسب المتحدث باسم الشركة الإيرانية لنفط الجنوب.
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