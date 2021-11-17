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انفجار يهز خط أنابيب نفط خوزستان

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- بواسطة أيمن الوشواش - انفجر خط أنابيب نفط بمحافظة خوزستان جنوب إيران أمس، محدثا هزة أرضية شعر بها سكان المناطق المحيطة، حسبما أفادت وكالة تسنيم شبه الرسمية، التي أرجعت أسباب الانفجار للبنية التحتية القديمة.

وفي يوليو الماضي، أدى انفجار بأنبوب نفط غرب إيران إلى مقتل ثلاثة عمال خلال قيامهم بأعمال صيانة، وفق ما نقلته فرانس برس عن وكالة أنباء «شانا».

وذكرت الوكالة أن الانفجار في الأنبوب الذي تديره إحدى الشركات التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية في محافظة إيلام، أدى أيضا إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح.

وخلال يونيو، اندلع حريق في خط أنابيب النفط بالأهواز نتيجة تسرب نفطي، حسب المتحدث باسم الشركة الإيرانية لنفط الجنوب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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