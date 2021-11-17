شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان الشيوخ" تستمع لخطة هيئة التخطيط العمرانى وتناقش ملف الأحوزة العمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع ملف الأحوزة العمرانية للمراكز والقرى، حيث يستعرض رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى جهود الهيئة فى هذا الملف وآخر الإجراءات المتخذة فى اعتماد الأحوزة العمرانية للوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة.

ويستعرض رئيس هيئة التخطيط العمرانى خلال الاجتماع، إنجازات الهيئة فى اعتماد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدن والمراكز والقرى على مستوى الجمهورية، حيث تعد الهيئة هى المسئولة عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية على المستوى القومى والإقليمي والمحافظة، ومراجعة وإقرار المخططات العمرانية علي المستوى المحلى فى إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية، وتتبنى الهيئة منهج التخطيط الاستراتيجي لوضع رؤية مستقبلية متكاملة للتنمية المستدامة.

وكانت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، عقدت اجتماعات خلال الأسبوع الماضى، لمناقشة دراسة حول حالة قطاع النقل والخدمات اللوجستية فى مصر، وذلك فى إطار استراتيجية وفلسفة تكوين المجلس القومى لسلامة النقل بشكل عام.