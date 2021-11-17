شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية بتوحيد اللائحة الطبية بشأن إجازات أصحاب الأمراض المزمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أصدرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، توصية بشأن طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مهني بشأن "الإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة والمتضمنة مواده ضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019"، والذي ناقشته في اجتماعها مساء أمس.

وأوصت اللجنة بضرورة قيام الشركات القابضة بإصدار قرار بتوحيد اللائحة الطبية المطبقة على العاملين بها وبالشركات التابعة لها، وذلك فيما يتعلق بمنح الإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة وتحديد الخدمة الطبية الممنوحة لهم، على حد سواء.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي عبدالسلام، بشأن إمكانية إدراج العاملين الذين خرجوا على المعاش قبل سن الستين في منظومة التأمين الصحي لحين النظر في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وأوصت اللجنة بضرورة قيام الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بإصدار قرار تنظيمي يقضي بحذف صفة "مؤمن عليه" المقترنة باسم العامل لدى الهيئة بمجرد تحرير العامل استمارة س6 الدالة على إنهاء علاقة العمل.

كما أوصت اللجنة بضرورة قيام كل من: الهيئة العامة للتأمين الصحي؛ والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بالخروج بما يمكن تسميته "بروتوكول" يلزم الهيئة القومية التأمينات الاجتماعية والمعاشات بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، من ضرورة (حذف عبارة المؤمن عليه) من على شاشة الشبكة الداخلية للهيئة.