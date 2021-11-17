شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" تناقش الحساب الختامى لموازنة هيئة التنمية السياحية لسنة 2020/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية عن السنة المالية 2020/2021.

واستعرض ممثل الهيئة نتائج الحساب الختامي، موضحا أن جملة موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية2020/2021 قدرت بمبلغ 2 مليار و231 مليون جنيه، وأسفر الحساب الختامة للهيئة عن مبلغ مليار و63 مليون جنيه.

وأوضح أنه بلغ حساب ختامي الموازنة الجارية عن السنة المالية 2020/2021 مبلغ 878 مليون و643 ألف، منها 63.6 مليون أجور، و91.1 مليون باقي التكاليف والمصروفات، و723.8 مليون صافى الربح العام، يقابلها 878.6 مليون إيرادات.

وقال سراج الدين سعد، رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، أن الهيئة أنشأت بقانون 7 لسنة 1991، ودورها تنمية أراضى صحراوية، وهدفها التخطيط والتنظيم وإقامة مشروعات سياحية، والقطاع الخاص الاستثمارى هو الذي يضيف مرافق البنية الأساسية، متابعا: "2649 غرفة فندقية تم إضافتها في 2021 وذلك يحسب للقطاع الخاص الاستثماري، وستنتقل تبعية الهيئة إلي وزارة الإسكان".