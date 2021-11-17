شكرا لقرائتكم خبر عن محمد تيسير مطر يشارك فى تشييع جثمان النائب الراحل أحمد زيدان.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على المشاركة فى تشييع جثمان النائب الراحل أحمد زيدان، وحرص أيضا على الوقوف بصفوف متلقى العزاء بعد دفن الجثمان بالمقابر.

وطغى الحزن على وجه محمد تيسير مطر، الذى فوجع وصدم أمس بخبر رحيل أحمد زيدان بعد رحلة صراع مع المرض.

وشهدت جنازة الراحل أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، حضور عدد كبير من نواب البرلمان والشيوخ وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب، إلى جانب عدد كبير من أهالى الدائرة، حيث شيع الجثمان إلى مثواه الأخير، بعد أداء صلاة الجنازة عليه اليوم بمسجد الفتح بمنطقة الساحل.

والتقطت عدسة الخليج 365، خلال الجنازة مشاهدا مؤثرة للنواب والأهالى المشاركين في تشييع الجنازة، حيث خيم الحزن على جميع المشاركين، مقدمين التعازي لأسرة وأعضاء التنسيقية في وفاة الفقيد، صاحب السيرة الطيبة، والقلب المخلص في خدمة وطنه وأمته، داعين الله أن يتقبله فى الصالحين.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد نعت النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب، الذى وافته المنية بعد صراع مع المرض.

ووضعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شارات سوداء على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى، حدادا على وفاة النائب الراحل أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن التنسيقية، الذى توفى، بعد معاناة مع المرض.











