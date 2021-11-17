شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء النواب والشيوخ يشيعون جثمان الراحل أحمد زيدان لمثواه الأخير.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ فى تشييع جثمان النائب الراحل أحمد زيدان الذى وافته المنية مساء أمس بعد صراع مع المرض.

وشهدت جنازة الراحل أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، حضور عدد كبير من نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب، إلى جانب عدد كبير من أهالى الدائرة، حيث شيع الجثمان إلى مثواه الأخير، بعد أداء صلاة الجنازة عليه اليوم بمسجد الفتح بمنطقة الساحل.

والتقطت عدسة الخليج 365، خلال الجنازة، مشاهدا مؤثرة للنواب والأهالى المشاركين في تشييع الجنازة، حيث خيم الحزن على جميع المشاركين، مقدمين التعازي لأسرة وأعضاء التنسيقية في وفاة الفقيد، صاحب السيرة الطيبة، والقلب المخلص في خدمة وطنه وأمته، داعين الله أن يتقبله فى الصالحين.

كانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد نعت النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب، الذى وافته المنية بعد صراع مع المرض.

ووضعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شارات سوداء على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى، حدادا على وفاة النائب الراحل أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن التنسيقية، الذى توفى، بعد معاناة مع المرض.