كورونا بالدول العربية: البحرين والإمارات صفر وفيات.. والعراق الأكثر إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - عواصم عربية - أ ش أ

استمر العراق في تسجيل الإصابات بفيروس كورونا كأكثر الدول العربية تسجيلا للإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما شهدت البحرين والإمارات صفر وفيات متعلقة بالفيروس.

ففي البحرين، سجلت وزارة الصحة 16 إصابة جديدة و30 حالة تعافٍ بكورونا؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 275 ألفا و644 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1393 حالة، وذلك عقب تسجيل صفر وفيات جديدة.

وفي موريتانيا، سجلت وزارة الصحة 90 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 38 ألفًا و278 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 808 حالات، وذلك عقب تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 74 إصابة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 741 ألفا و148 إصابة، كما سجلت 93 حالة تعافٍ؛ ليرتفع الإجمالي إلى 735 ألفا و816 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند حاجز 2144 حالة، وذلك عقب تسجيل صفر حالات وفاة جديدة.

وفي ليبيا، سجل مركز مكافحة الأمراض 408 إصابات جديدة وشفاء 1872 حالة، فيما تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة.

وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة 42 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 549 ألفا و339 إصابة، كما سجلت شفاء 39 حالة؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 538 ألفا و412 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8 آلاف و820 حالة، وذلك بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وفي العراق، سجلت وزارة الصحة 806 إصابات جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و71 ألفا و689 إصابة، كما سجلت شفاء 1181 حالة؛ ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و28 ألفا و741 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 23 ألفا و580 حالة، وذلك بعد تسجيل 18 وفاة جديدة.