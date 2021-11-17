سد النهضة.. مسؤول دولي: عدم التعاون في بناء السدود يؤثر على الأمن المائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود عبدالرحمن:

قال الدكتور مارك سميث، المدير العام للمعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI)، إن عدم وجود تعاون دولي بخصوص بناء سد النهضة؛ سيؤثر على الأمن المائي المصري. محذرا من غياب التنسيق الدولي في بناء السدود في أفريقيا، خاصة أن منطقة شمال القارة السمراء تعاني من جفاف شديد سيؤدي إلى الفيضانات وزيادة درجات الحرارة.

وسيزيد عدم وجود التعاون العابر للحدود في بناء السدود بأفريقيا، بحسب مدير (IWMI)، من تهديدات القطاع الزراعي، الذي يستهلك معظم المياه في مصر، ما يعني أن الزراعة تتعرض للخطر نتيجة نقص المياه وتغير المناخ.

وسيؤثر الخطر الذي يهدد القطاع الزراعي بدروه على الأمن الغذائي، بحسب ما ذكره مدير المعهد الدولي لإدارة المياه، أمس الثلاثاء، في ندوة بعنوان: "نقص المياه.. نقطة التقاء الأمن الغذائي والمناخي بمصر والشرق الأوسط"، موضحا أن تهديد الأمن المائي يؤدي إلى مخاطر على الأمن الغذائي، ستكون نتيجتها زيادة بأسعار الغذاء والهجرة الداخلية.

وتحتاج مصر إلى 114 مليار متر مكعب من المياه لتغطية احتياجاتها، في حين أن لديها 60 مليار متر مكعب فقط من المياه، كما ذكر المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بالمعهد الدولي لإدارة المياه الدكتور أمجد المهدى، خلال الندوة التي عقدت، مساء أمس، بمقر الجامعة بالتحرير بوسط القاهرة.

المعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI)؛ أنشئ عام 1985، من قبل مؤسسة فورد الأمريكية، كمركز بحثي لا تهدف إلى الربح، مقره الرئيسي بمدينة كولومبو في سريلانكا؛ ويرتكز نشاطه في أفريقيا وآسيا من خلال مكاتب فرعية منتشرة في القارتين الصفراء والسمراء.

ويهدف المعهد الدولي إلى تحسين إدارة موارد المياه، وتعزيز الأمن الغذائي، والحد من الفقر مع الحفاظ على البيئة.