صور.. محافظ دمياط تتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لعدد من قرى مركز كفر سعد لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمدرج بها تطوير ٢٨ قرية بالمركز.

واستهلت محافظ دمياط، الجولة بزيارة قرية تفتيش ثان، تابعت خلالها الأعمال الإنشائية لمجمع الخدمات الحكومية، على مساحة ٦٠٠ متر، والعمليات الجارية بمشروع إحلال وتجديد مركز شباب القرية وذلك لإقامة مبنى إداري وملعب.

كما تابعت ما يجري تنفيذه بمشروع إنشاء مجمع خدمات زراعية وبيطرية متكامل، وفقا للمواصفات والمعايير المقررة، على مساحة ٥٤٦ مترا.

وتفقدت محافظ دمياط، أعمال إنشاء بيارة للصرف الصحي لخدمة قرية الفؤادية وكذلك عمليات مد شبكات الغاز والتي من المقرر الانتهاء منها خلال عشرة أيام، كما اطلعت على موقف تنفيذ مد شبكات مياه الشرب والصرف، والتي نفذتها شركة مياه الشرب، وجرى الانتهاء من تنفيذها.