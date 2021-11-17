الزراعة: تحصين أكثر من 345 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم تحصين 345 ألفًا و24 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

جاء ذلك خلال التقرير الذي تلقاه السيد القصير وزير الزراعة والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، اليوم الأربعاء، من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالوزارة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع خلال الحملة التي بدأت أمس بجميع محافظات الجمهورية؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير، أنه تم تحصين 172 ألفًا و512 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بينها 86 ألفًا و522 رأس أبقار، و59 ألفًا و719 رأس جاموس، و24 ألفًا و445 رأس أغنام، و1826 رأس ماعز.

وأضاف أنه تحصين 172 ألفًا و512 رأس ماشية ضد حمى الوادي المتصدع بينها 86 ألفًا و522 رأس أبقار، و59 ألفًا و719 رأس جاموس و24 ألفًا و445 رأس أغنام، و1826 رأس ماعز.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.