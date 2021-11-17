وفاة مُعلم أثناء اليوم الدراسي في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

شهدت مدرسة عبد المنعم رياض التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية بمحافظة المنوفية، وفاة "حمد أبو الفتوح" مُعلم مادة اللغة العربية بالمدرسة، على خلفية تعرضه لوعكة صحية أثناء العمل، ورغم محاولة زملائه بالمدرسة نقله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، إلى أن روحه صعدت إلى بارئها، وسط حزن كبير بين المُعلمين والطلاب وإدارة المدرسة.

ونشرت الصفحة الرسمية لمدرسة عبد المنعم رياض، نعيًا للمُعلم قالت فيه: "البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون، تنعى إدارة المدرسة والعاملون فيها وطلابها أخًا فاضلاً هو الأستاذ الفاضل حمدي أبو الفتوح، كبير معلمي اللغة العربية.. فقد توفاه الله اليوم أثناء اليوم الدراسي وافته المنية بالمدرسة.. ونسأل الله أن يتقبله في الصالحين وأن يرزق أهله الصبر والسلوان".

في السياق، أوضح هاني عنتر القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن الفقيد شعر بحالة إعياء إثر إصابته بالضعط، وعقب نقله للمستشفى التعليمي تبين وفاته، وشُيعت جنازته بقرية ميت خلف في مركز شبين الكوم.