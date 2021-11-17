شكرا لقرائتكم خبر عن شراكات جديدة تجمع أميركا واليابان في مواجهة الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الولايات المتحدة واليابان اليوم الأربعاء عن شراكة جديدة لتعزيز التعاون في قضايا العمل والبيئة والتجارة الرقمية مع التركيز على "مخاوف مرتبطة ببلد ثالث"، في إشارة إلى السياسات الاقتصادية التي تقودها الدولة في الصين.

وقالت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي، الموجودة في طوكيو للاجتماع مع وزراء بالحكومة اليابانية الجديدة، إن الاجتماعات المبدئية للشراكة الأمريكية اليابانية بشأن التجارة ستعقد في مطلع 2022، مع عقد اجتماعات دورية على أساس منتظم.

وذكرت تاي في بيان أصدره مكتبها في واشنطن "ستعمق هذه الشراكة التعاون بين الولايات المتحدة واليابان".

وتابعت "سيدعم تعاوننا الوثيق إطار العمل الاقتصادي لإدارة بايدن-هاريس في منطقة المحيطين الهندي والهادي وسيساهم في تشكيل سياسات تجارية مستدامة ومرنة وشاملة وتنافسية ترتقى بشعبينا واقتصادينا".