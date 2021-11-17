شكرا لقرائتكم خبر عن العشرات من المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقتحم عشرات من المستوطنين اليهود اليوم, باحات المسجد الأقصى, تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عدداً من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، على شكلٍ مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

من جهةٍ أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قامات لتوثيق النضال الفلسطيني أنس سمير الأسطة، من مدينة نابلس، بعد اقتحامها لمنزله وتفتيشه في حي المساكن الشعبية بالمدينة.