تسجيل أكبر حصيلة يومية لوفيات كورونا في هذه الدولة

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 36626 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 36818 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات يومية منذ 27 أكتوبر الماضي.ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو (2966 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (2793 حالة) ومقاطعة سامارا (1785 حالة) ومقاطعة موسكو (1691 حالة).

وارتفعت حصيلة ضحايا كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 1247 حالة وفاة (مقابل 1240 وفاة في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر حصيلة يومية منذ بداية الجائحة في البلاد.

وتماثل 36388 مريضا منذ أمس في روسيا للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.



وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة تسعة ملايين و182538 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 259084 حالة وفاة وسبعة ملايين و882836 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 218.3 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 445 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

وتلقى أكثر من 63.1 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس التاجي، واستكمل أكثر من 57.9 مليون منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الجماعية في البلاد بـ49%.

