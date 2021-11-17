القبض على مطلوبين ومصادرة اسلحة خلال حملة تفتيش واسعة في البصرة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "القوات الأمنية تمكنت من خلال اللواء ٣٦ الآلي ولواء مغاوير قيادة العمليات وافواج طوارئ شرطة البصرة من القيام بعمليات تفتيش واسعة في مناطق شمال البصرة ومركز المدينة".واضاف البيان، ان "القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على مطلوبين وفق مذكرات قضائية حسب المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات الجنائي وكذلك مصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة واعتدة مختلفة الأنواع ضمن مسرح العمليات".

وتابع البيان، "نعمل مع الجهات الأمنية والحكومية على سد الثغرات والسيطرة على الوضع الامني بشكل كامل وقطعنا شوط كبير في مطاردة المطلوبين لفرض هيبة الدولة والقانون".

