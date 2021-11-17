مباحثات بين مصر وحركة "فتح" حول آخر التطورات بالمنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 نوفمبر 2021

بحث نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، اليوم الأربعاء، مع السفير المصري لدى دولة فلسطين، طارق طايل، آخر التطورات السياسية في المنطقة.



وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد في رام الله، ملف المصالحة الفلسطينية، وتوجه القيادة الفلسطينية لتعزيز الحياة الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني من خلال قرار إنجاز الانتخابات المحلية وعقد المؤتمر الثامن لحركة "فتح".

واستعرض العالول توجهات القيادة الفلسطينية وموقفها الثابت من ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية اليومية والاستيطانية، ومواجهة السياسية الاحتلالية التي تعيق تحقيق السلام العادل القائم على أساس حل الدولتين، بتجسيد الاستقلال الفلسطيني بإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من حزيران من العام 1967 والقدس الشرقية عاصمتها.

من جانبه، أكد السفير المصري على موقف بلاده الثابت والمتعلق بدعم حقوق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وبذل المساعي لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء ملف الإنقسام.