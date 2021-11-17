الصحة العالمية: أوروبا القارة الوحيدة التي تزداد فيها وفيات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 نوفمبر 2021

حذر أحدث تقارير منظمة الصحة العالمية، أن أوروبا شهدت في الأسبوع الماضي زيادة 5% في وفيات كوفيد-19، بينما استقر معدل الوفيات أو تراجع في باقي القارات.



وأشار التقرير إلى أن وفيات كوفيد-19 تراجعت في الأمريكتين 3%، وكذلك في إقليم غرب المحيط الهادئ بما في ذلك الصين، بنسبة 5%، وفي شرق البحر المتوسط بنسبة 14%.

أما في جنوب وشرق آسيا، الذي يشمل الهند، فقد ارتفعت الوفيات 1%، وكذلك في أفريقيا 3%.

وسجلت على المستوى العالمي 50 ألف وفاة إضافية، بحسب بيانات جميع الدول التي تحصل عليها الصحة العالمية.

ومن حيث الإصابات، فقد ارتفع المعدل العالمي بنسبة 6%، وشهدت أوروبا والأمريكتان زيادة 8% في الحالات الجديدة، بينما تراجعت الإصابات في أفريقيا 33%.