بعد ترشحه.. سيف الإسلام القذافي يحث الليبيين على التصويت في الانتخابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 نوفمبر 2021

حث سيف الإسلام القذافي، المرشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا، الشعب الليبي، اليوم الأربعاء، على التصويت في الانتخابات المقبلة يوم الـ24 من كانون الأول/ ديسمبر.



وقال سيف الإسلام، في بيان موجه إلى الشعب الليبي ”أدعوكم وكل المؤمنين بالمشروع الوطني التصالحي الجامع إلى الاقبال على العملية الانتخابية بالمسؤولية التي تقتضيها خطورة المرحلة، ابتداء من التوجه إلى مكاتب المفوضية العليا للانتخابات لاستلام البطاقات الانتخابية التي لن يتمكنوا من المشاركة واتخاذ القرار من دونها“.

وتابع ”بطاقاتكم الانتخابية الموجودة والمتاحة في هذه الآونة بمكاتب المفوضية العليا للانتخابات هي جواز عبوركم إلى صناديق الاقتراع نحو المشاركة في اتخاذ القرار الوطني المستقل، لتعزيز حجم شرعية المؤسسات السياسية الجديدة التي ستنتخبونها للنهوض ببلادنا وإعادة تأهيلها وإعمارها واتخاذ ما تحتاجه من قرارات تعيدها إلى مكانتها الأولى بين الدول“.

وأضاف ”تقف ليبيا على أبواب محطة تاريخية، وأمام استحقاق مصيري من شأنه أن يساعدنا على الخروج من الأزمة التي يعيشها الوطن“.

وقال ”في ضوء الحاجة الملحة إلى تعاون وثيق بين أبناء الشعب الليبي بمختلف مكوناته، وبالنظر إلى الأهمية القصوى التي تكتسيها المشاركة الشعبية في إنجاح الاستحقاق الانتخابي، أتوجه بهذه الدعوة إليكم كافة، يا من تشاطرونني حلم إنقاذ ليبيا من نير الاحتراب والفوضى، واستعادة الاستقرار والسلام والازدهار والتعايش الأخوي والوئام المجتمعي“.

وختم بالقول ”آمل أن تكون استجابتكم واسعة وتفاعلكم ايجابيا وواعيا بمصلحة الوطن وحبكم له“.

وقدم سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، يوم الأحد الماضي، ملف ترشحه لرئاسة البلاد شخصيا، لمفوضية الانتخابات في سبها، جنوب ليبيا.

وكان ووجه ترشح سيف الإسلام القذافي باعتراضات من قبل محسوبين على الميليشيات وتيار الإسلام السياسي، الذين أغلقوا مكاتب مفوضية الانتخابات في بضع مناطق في غرب ليبيا، احتجاجا على قبول ترشحه.

وأعلنت المفوضية الوطنية العليا الليبية للانتخابات عن اختراق صفحتها الرسمية على موقع التواصل العالمي ”فيسبوك“ يوم الاثنين الماضي، ونشر المخترقون على الصفحة خبر رفض ترشح سيف الإسلام القذافي؛ ما اضطر المفوضية إلى حذفه بعد معالجة الاختراق لاحقا.

وتضمن الخبر المحذوف ما نصه ”أمام ما تشهده المفوضية من زعزعة للاستقرار وإغلاق المكاتب في الوقت الحالي بسبب ترشح المدعو سيف الإسلام القذافي، قررت المفوضية رفض ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.. د.عماد السائح“.