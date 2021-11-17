واشنطن تدعو أذربيجان وأرمينيا لتجنب التصعيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعربت الخارجية الأمريكية عن بالغ القلق إزاء التقارير حول وقوع قتال عنيف الثلاثاء، بين أرمينيا وأذربيجان.



وحثت، في بيان، الجانبين على اتخاذ خطوات ملموسة فورية للحد من التوترات وتجنب المزيد من التصعيد.

كما دعتهما إلى الانخراط بشكل مباشر وبناء لحل كافة القضايا العالقة بينهما، بما في ذلك ترسيم الحدود.

ولفتت إلى أن ارتفاع نسبة التوتر بين الجانبين أخيراً، يؤكد على الحاجة إلى تسوية تفاوضية وشاملة ومستدامة لكافة القضايا العالقة ذات الصلة بنزاع ناغورني قره باغ أو الناتجة عنه.

وكانت أرمينيا أعلنت أمس مقتل جندي بعد نشوب قتال في المنطقة الحدودية مع أذربيجان.

وكانت أذربيجان أجبرت جارتها أرمينيا على التخلي عن سيطرتها على مساحات واسعة من منطقة ناغورني قره باغ، بعد معارك عنيفة بدأت في 27 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي واستمرت لأكثر من شهر، وذلك وفقاً لاتفاق سلام تم التوصل إليه بوساطة روسية في نوفمبر (تشرين الثاني).

ووقعت تركيا وروسيا لاحقاً اتفاقاً لإنشاء مركز مشترك في ناغورني قره باغ لمراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.