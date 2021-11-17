دولة الإمارات تعلن شفاء 93 حالة جديدة من فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت الإمارات، الأربعاء، إجراء 337,742 فحصا جديدا لفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة على فئات مختلفة في المجتمع.



يأتي ذلك تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لهم وعزلهم.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن 74 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 741,148 حالات.

‌‎وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة، وبذلك يستقر عدد الوفيات عند 2,144 حالة.

‌وأعلنت الوزارة كذلك عن شفاء 93 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 735,816 حالة.