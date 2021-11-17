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الجيزة: دخول مدرسة سميرة موسي للتعليم الأساسي بحدائق أكتوبر الخدمة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن دخول مدرسة سميرة موسي للتعليم الأساسي الخدمة بالإسكان البديل لمنطقة سن العجوز بحدائق أكتوبر والتحاق الطلاب بها للعام الدراسي الجاري.

وأكد محافظ الجيزة، أنه تم تشغيل اول فصلين بالمدرسة لطلاب مرحلة التعليم الاساسي وجاري استكمال فتح الفصول بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وفقا لأعداد الطلاب المحولين إليها مع توفير كافة الكوادر التعليمية اللازمة لضمان انتظام عمل المدرسة وتوفير الخدمة التعليمية علي أكمل وجه لقاطني الاسكان البديل بحدائق أكتوبر حيث تم اقامة المدرسه علي اعلي مستوي من التجهيزات.

يأتي ذلك استكمالا لمخطط التنمية الشاملة التي تنفذها محافظة الجيزة بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالدولة لسكان منطقه سن العجوز الغير امنة بنزله السمان بالهرم وتوفير كافة الاحتياجات المعيشية للارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتحسين سبل الحياة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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