صور.. المركز الثقافي الأفريقي يستضيف طلاب الأكاديمية البحرية في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

استضاف المركز الثقافي الأفريقي بأسوان، اليوم الأربعاء، التدريب العملي لطلاب كلية الآثار بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع جنوب الوادي بحديقة المركز.

يقام التدريب علي فكرة تصوير مقتنيات أثرية وتاريخية ومجسمات من مختلف الجوانب وتحويلها إلى صور ثلاثية الأبعاد "3 D" بتقنيات ودقة عالية الجودة.

قالت المهندسة إيرين فايز مدير عام المركز الثقافي الأفريقي بأسوان، إن المركز يدعم دائمًا الأنشطة الطلابية والتدريبات العملية التي تخرج نتائج عملية وعلمية ذات قيمة يستفيد منها الآخرين.

مؤكدة على أنه سوف يجري الاستفادة من هذا التدريب من خلال عمل فيديوهات لهذه الصور الثلاثية الابعاد ووضعها على شاشات بالمركز الثقافي لتعم الاستفادة والمعرفة لجميع زائري المركز.