3 سنوات على "صوتك مسموع".. حل 71.5 ألف شكوى بنسبة 96.4%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أطلقت وزارة التنمية المحلية مبادرة "صوتك مسموع" في أكتوبر 2018 تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كآلية غير تقليدية للتواصل مع المواطنين، ولتتزامن مع جهود الدولة الرامية إلى استحداث أسس وركائز الجمهورية الجديدة التي تعلي من شأن المواطن وتضع على رأس الأولويات إتاحة وتعزيز آليات تواصل تحقق مشاركة المواطنين في إطار من الشفافية وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة؛ خصوصاً مع بدء مرحلة الانطلاق بقوة لإحداث تنمية مستدامة تنعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة، لينعم بثمارها المواطن المصري.

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن مبادرة "صوتك مسموع" التي احتفلت الوزارة بمرور 3 سنوات على إطلاقها، نالت اهتماماً كبيراً خلال الفترة الماضية أسهم بشكل كبير في تطوير قدراتها والتوسع في إتاحة سبل تواصل المواطنين معها ومتابعة مؤشرات الأداء بصفة دورية، مما انعكس سريعاً على تحسن مستويات استجابة المحافظات كماً ونوعاً؛ حيث سجلت كثير من فرق العمل بالمحافظات تميزاً ملحوظاً في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وأشار شعراوي إلى أن التقرير الذي تلقاه بمناسبة مرور 3 سنوات على مبادرة "صوتك مسموع" أكد تلقي المبادرة 390 ألفاً و440 رسالة منذ انطلاقها؛ منها 74 ألفاً و198 شكوى تم حل 71,5 ألفاً منها بنسبة 96.4% وجار حل 2697 شكوى.

وبلغت عدد شكاوى القمامة 36 ألفاً و768 شكوى بنسبة 49.6%، تليها شكاوى الإشعالات، وبلغ عددها 23 ألفاً و838 شكوى بنسبة 32.1%، ثم مخالفات البناء، وبلغ عددها 6823 شكوى بنسبة 9.2%، ثم التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وبلغ عددها 4920 شكوى، بنسبة 6.6%، ثم شكاوى الفساد، وبلغ عددها 1748 شكوى بنسبة 2.4%، وتم إحالتها جميعاً إلى الجهات المعنية بالمحافظات؛ للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بينما بلغ عدد الشكاوى التي تخص مبادرة "حياة كريمة" عدد 101 بنسبة 13%.

وأوضح التقرير أن خدمة "الواتس آب" تلقت 326 ألفاً و 28 رسالة تضمنت 60 ألفاً و559 شكوى، تم حل 59 ألفاً و145 شكوى منها بنسبة 97.7%، وجار حل 1414 شكوى، وتلقت صفحة المبادرة على "فيسبوك" 60 ألفاً و345 رسالة؛ منها 12 ألفاً و408 شكاوى تم حل 11 ألفاً و227 شكوى منها بنسبة 90.5% منها، بينما بلغ عدد المتابعين للصفحة أكثر من 66 ألفًا.

وتلقى البريد الإلكتروني للمبادرة 4067 رسالة تضمنت1231 شكوى تم حل 1129 شكوى منها بنسبة 91.7%، وتلقى الخط الساخن 9270 اتصالاً تليفونيًّا تضمنت اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة.

ولفت شعراوي إلى أن فريق العمل بالوزارة يعمل على مدار اليوم بالتنسيق مع فرق العمل بالمحافظات، وتعمل المبادرة على 5 أنواع رئيسية من شكاوى المواطنين هي البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والمخلفات بأنواعها، والإشغالات، والفساد، إضافة إلى الشكاوى الخاصة بجائحة كورونا ومخالفة مواعيد إغلاق المحلات العامة ومبادرة حياة كريمة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن "صوتك مسموع" ترتكز على محورين رئيسين: الأول بعنوان "إدارة مستجيبة للمواطن"؛ حيث يكون المواطن طرفاً فاعلاً ومشاركاً في منظومة محاربة الفساد والإهمال وإهدار الموارد ونقص فاعلية وكفاءة أداء السلطات المحلية للخدمات التي تقوم بها، إضافة إلى حق المواطن في تقديم مقرحاته من خلال إدارة منصة متكاملة للتواصل مع المواطنين.

وأشار شعراوي إلى أن المحور الثاني بعنوان "إدارة محلية تتحرك وتعمل من أجل المواطن"، وذلك بمعالجة المشكلات وحل الشكاوى والرد على استفسارات المواطنين من خلال المنصة المتكاملة للتواصل مع المواطنين، وذلك عبر وجود آلية دائمة لإدارة المبادرة على كل المستويات المحلية بالوزارة والمحافظات.

جدير بالذكر أنه يمكن للمواطنين التواصل مع فريق عمل "صوتك مسموع" عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330)، والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (اضغط هنا) والبريد الإلكتروني [email protected]