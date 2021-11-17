القوى العاملة: تعيين 742 شابا والتفتيش على 173 منشأة بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

عينت مديرية القوى العاملة في جنوب سيناء 742 شابا منهم اثنان من ذوي الهمم من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل في منشآت القطاع الخاص والاستثماري من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم خلال شهر أكتوبر الماضي، 1417 شابا.

وأوضح مدير المديرية أشرف علم الدين - في تقريره لوزير القوى القوى العاملة، محمد سعفان، عن إنجازات المديرية خلال شهر أكتوبر الماضي - أنه تم صرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى المديرية لرعايتها اجتماعيا وصحيا منها 12 ألف جنيه لـ6 عمال منح مولود جديد، ومنحتا زواج بمبلغ 4000 جنيه، و3 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 6000 جنيه، وصرف 10 آلاف جنيه لعاملين أجروا عمليات جراحية كبرى، فضلاً عن تسجيل 21 عاملا جديدا على المنظومة.

وقال وفقا لبيان صدر عن الوزارة اليوم الأربعاء، إنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بإصدار وتجديد 16 ترخيص عمل للأجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق جنوب سيناء، وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 173 منشأة من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، كما تم تلقي 55 شكوى عمالية تمت تسوية 6 منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ21 شكوى، والباقي مازال تحت البحث.

ولفت علم الدين إلى أنه بمجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 28 منشأة، وإعادة التفتيش على 67 منشأة ، وأسفر عن تحرير 28 محضر سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة، وعقد ندوة للتوعية وإجراء 60 قياسا.

وأكد أن المديرية تابعت الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ800 منشأة، فضلا عن متابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.