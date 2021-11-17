إيطاليا / وزارة الصحة تنفي إمكانيّة العودة لفرض إلزاميّة إرتداء الكمامات في الهواء الطلق

اسماعيل عبد الحي - نفت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الثلاثاء، إمكانية العودة لفرض إلزامية إرتداء الكمامات في الهواء الطلق.

وشدد وكيل وزارة الصحة في الحكومة الإيطالية، أندريا كوستا في تصريحات إذاعية، على أن المسألة "ليست مطروحة بعد" على طاولة الوزارة.

وأضاف كوستا "سنقيم الأوضاع في الأسابيع المقبلة، إذا كانت هناك حاجة لفرض قيود فسنتحمل مسؤولية القرار بشأنها، ولكن هذا ليس هو الموضوع في الوقت الراهن".

تأتي تصريحات المسؤول الإيطالي في أعقاب فرض السلطات المحلية في بلدة على أبواب العاصمة روما إلزامية إرتداء الكمامات في الهواء الطلق بسبب تزايد حالات الإصابة بوباء كوفيد-19.

المصدر: "آكي"