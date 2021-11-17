السفير حسين إبراهيم طه يتسلم مهام عمله أميناً عاماً لمنظمة التعاون الإسلامي

تسلم الأمين العام المنتخب لمنظمة التعاون الإسلامي، السفير حسين إبراهيم طه (من جمهورية تشاد) مهام عمله اليوم (الأربعاء)، بمقر الأمانة العامة في جدة.



وانتخب "طه" في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، أميناً عاما للتعاون الإسلامي، خلال الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي انعقدت في نيامي عاصمة جمهورية النيجر، بوصفه ممثلاً للمجموعة الأفريقية، وذلك وفقاً للتوزيع الجغرافي لدورية الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.



وتستمر ولاية حسين طه خمس سنوات تبدأ من نوفمبر 2021.



وسبق للسفير حسين طه -وهو دبلوماسي تشادي- أن تقلد عدة مناصب في بلاده، من بينها وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي، ووزير (مساعد نائب أمين عام رئاسة الجمهورية)، ومستشار الدبلوماسية برئاسة الجمهورية، وسفير فوق العادة لجمهورية تشاد، ووزير مفوض وسفير فوق العادة لجمهورية تشاد لدى فرنسا وإسبانيا والبرتغال واليونان والفاتيكان، كما شغل منصب مستشار أول لسفارة جمهورية تشاد لدى السعودية.



وحصل الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي يتحدث اللغات: الفرنسية والعربية والإنجليزية، على وسام تشاد الوطني (فارس)، وضابط فيلق الشرف (فرنسا)، وسفير فخري.

الشرق الأوسط

