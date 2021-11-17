شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثث 10 لاجئين في قارب قبالة سواحل ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عثر رجال الإنقاذ البحري على 10 جثث وتمكنوا من إنقاذ 99 شخصا آخرين كانوا في قارب للاجئين مكتظ للغاية قبالة سواحل ليبيا، وفقا لمعلومات أدلى بها المنقذون.

وأعلنت منظمة أطباء بلا حدود عبر تويتر اليوم الأربعاء أنها نقلت المهاجرين الذين كانوا على متن القارب بعد ظهر أمس الثلاثاء بسفينتها "جيو بارنتس".

وعثر رجال الإنقاذ على الجثث في قاع القارب الخشبي، الذي كان على بعد نحو 48 كيلومترا من الساحل الليبي.

وكتبت منظمة أطباء بلا حدود أن حالات الوفاة نتجت عن الاختناق بعد قضاء 13 ساعة في البحر.