انت الان تتابع خبر المالية تعلن إطلاق تمويل رواتب الموظفين لشهر تشرين الثاني - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة المالية، اليوم الاربعاء، إطلاق تمويل رواتب الموظفين لشهر تشرين الثاني.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "دائرة المحاسبة في الوزارة، باشرت بأطلاق دفعات تمويل الرواتب لكافة الوزارات لشهر تشرين الثاني".
ودعت دائرة المحاسبة في الوزارة، "كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، مراجعتها لغرض بدأ اجراءات تمويل الرواتب وفق المواعيد المحددة لكل وزارة، بحسب البيان".
ودعت دائرة المحاسبة في الوزارة، "كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، مراجعتها لغرض بدأ اجراءات تمويل الرواتب وفق المواعيد المحددة لكل وزارة، بحسب البيان".