المالية تعلن إطلاق تمويل رواتب الموظفين لشهر تشرين الثاني - عاجل

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "دائرة المحاسبة في الوزارة، باشرت بأطلاق دفعات تمويل الرواتب لكافة الوزارات لشهر تشرين الثاني".

ودعت دائرة المحاسبة في الوزارة، "كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، مراجعتها لغرض بدأ اجراءات تمويل الرواتب وفق المواعيد المحددة لكل وزارة، بحسب البيان".

