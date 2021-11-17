فنانة مصرية تكشف تفاصيل مثيرة عن حياتها وحملها في سن 16 (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - تصدرت الفنانة المصرية، سميحة أيوب، محركات البحث في مصر، بعد تصريحاتها، مساء أمس عبر فضائية "أون".

وقالت الفنانة سميحة أيوب، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، إنها واجهت صعوبات وتحديات كبيرة، في بداية مسيرتها الفنية.

وأضافت قائلة: "اخترت الطريق الصعب ضد أهلي وخاصموني وبعدين لما اشتهرت بطريقة محترمة بدأوا يخطبوا ودي".

وأشارت إلى أنها بسبب خوفها من أهلها قامت بتغيير اسمها مرتين، متابعة: "غيرته مرتين في مسلسل إذاعي "عذراء الربيع" باسم سميحة سامي والمرة الثانية في فيلم" شاطئ الغرام"، باسم "ناهد فريد".

وتابعت: "عمري وقتها كان 16 سنة وكنت حامل ومتخبطة حتى وقفت مع نفسي وقفة وسألت نفسي إنتي بتقدمي إيه سيء لكي تخفي اسمك؟".

وأوصحت أنها قررت أن يكون اسمها سميحة أيوب، قائلة: "واللي عاجبه عاحبه واللي مش عاجبه هو حر، عيلة أيوب يصفوا مع بعضهم بقى".

وأكدت سميحة أيوب: "كنت حامل وصوتي رفيع أوي وفي سن 16 سنة، وكنت أملك الإصرار الكافي لاستكمال مسيرتي الفنية حتى أكتشف ما بداخلي من إمكانات".