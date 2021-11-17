فيتامين B12 يتمتع بأهمية كبيرة للصحة.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال المركز الاتحادي الألماني للتغذية، الأربعاء، إن فيتامين B12 يتمتع بأهمية كبيرة للصحة.



وأضاف أن فيتامين B12 يشترك في عملية التمثيل الغذائي المختلفة، إضافة إلى أهميته لتكوين الدم ووظيفة الأعصاب.

وأوضح المركز الألماني أن معدل الاحتياج اليومي إلى فيتامين B12 يبلغ 4 ميكروجرامات للبالغين و4.5 ميكروجرام للحوامل و5 ميكروجرامات للمرضعات.

وتابع أن أعراض نقص فيتامين B12 هي الإرهاق المستمر وقلة التركيز وضعف الذاكرة واعتلال المزاج، إضافة إلى الاضطرابات الحسية والحركية.

وتتمثل المصادر الغذائية لفيتامين B12 في الأغذية ذات الأصل الحيواني مثل اللحوم والأسماك والبيض والجبن.