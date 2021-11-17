عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية الفلبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي تيودورو لوكسين وزير خارجية الفلبين وذلك في مقر إكسبو 2020 دبي.



جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والفلبين وسبل تعزيز روابط الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين في المجالات كافة، كما ناقش الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرضا مشاركة الفلبين في إكسبو 2020 دبي وأهمية هذا الحدث العالمي البارز في استكشاف آفاق أرحب للتعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بتيودورو لوكسين ..

مؤكدا الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية مع الفلبين وتطوير نطاق التعاون والعمل المشترك في عدة مجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.