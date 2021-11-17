دولة الإمارات تشارك في الاجتماع الـ 5 للاتحاد العربي للقضاء الإداري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

شاركت دولة الإمارات في ورشة العملِ الخامسة التي عقـدها رؤساء المحاكم العلیا والمجالس بالاتحادِ العربي للقضاء الإداري، بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بجمهورية مصر العربية والتي عقدت عبر تقنیة الاتصال المرئي ، بعنوان " دور القضاء الإداري في حمایة البیئة ".



وقال محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا رئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري - في كلمته الافتتاحية - إنه استناداً إلى إرث الاستدامة، الذي رسخه المغفور له، المؤسس الشیخ زاید بن سلطان آل نھیان، وتماشیاً مع رؤیة القیادة الرشیدة، تولي دولة الإمارات أولویة قصوى للإدارة المسؤولة للموارد الطبیعیة وحمایة البیئة ، ونتيجة لهذه الجهود فقد حظيت الإمارات باختيارها لاستضافة المؤتمر العالمي للأمم المتحدة للمناخ للدورة رقم /28/ لعام 2023.

وتناولت الكلمة المحاور الرئيسية لحماية البيئة ودور القضاء الإداري في تفعيل هذه الحماية ، وتم خلال الاجتماع تناول الأفكار والرؤى المطروحة لتفعيل التعاون المشترك بين المحاكم العليا والمجالس بالاتحادِ العربي للقضاء الإداري من خلال عرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللقاء واتخاذ القرارات المناسبة في عدد من المحاور الرئيسية المعروضة في جدول الاجتماع والتأكيد على أهمية تبادل الخبرات والدروس المستخلصة من التجارب المختلفة التي خاضتها الدول العربية والأوربية في سبيل حماية البيئة .

حضر الاجتماع من الدولة إلى جانب البادي .. سعادة شهاب عبد الرحمن الحمادي القاضي في المحكمة الاتحادية العليا.