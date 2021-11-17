انت الان تتابع خبر زيدان ووزير العدل يبحثان برمجة دوائر التسجيل العقاري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاربعاء، مع وزير العدل سالار عبد الستار، مشروع برمجة دوائر التسجيل العقاري وآلية تعاون المحاكم مع دائرة الإصلاح.