زيدان ووزير العدل يبحثان برمجة دوائر التسجيل العقاري

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بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاربعاء، مع وزير العدل سالار عبد الستار، مشروع برمجة دوائر التسجيل العقاري وآلية تعاون المحاكم مع دائرة الإصلاح.
وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى بحث مع وزير العدل جهود الوزارة في إكمال مشروع برمجة دوائر التسجيل العقاري وآلية تعاون المحاكم مع دائرة الإصلاح لتأمين إحضار الموقوفين أمام المحاكم في المواعيد المحددة".