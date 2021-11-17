عاجل.. انفجار في خط أنابيب نفطي جنوب إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 نوفمبر 2021

انفجر خط أنابيب نفطي جنوب إيران، اليوم الأربعاء، ما أسفر عن هزات صغيرة شعرت بها المناطق المحيطة.



وحسب ما نقلته رويترز عن وكالة تسنيم للأنباء، فإن الانفجار وقع نتيجة تقادم البنية التحتية.

وقالت الوكالة التابعة للحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، إن الانفجار حدث في خط نقل النفط بقرية "رميص" التابعة لبلدة "رامشیر" في محافظة خوزستان جنوب إيران ذات الغالبية العربية.

وقالت الوكالة بحسب مصادر خاصة إن الانفجار سببه "تآكل الخط".

ووصفت الوكالة وفق شهود عيان الانفجار بأنه "شديد للغاية لدرجة أنه تسبب في وقوع زلزال في القرية".

وأضافت أن المعلومات الدقيقة حول مقدار الخسائر المالية والبشرية في هذا الحادث غير متوفرة حتى الآن.

بدوره، قال جليل ظاهري النائب السياسي لحاكم مدينة رامشير، إن الانفجار وقع في خط نقل النفط التابع لشركة مارون بنج.

وأضاف "إنه تم السيطرة على الحريق، لكن حجم الأضرار التي سببها الانفجار لمنشآت خط نقل النفط لا تزال مجهولة"، لافتاً إلى أن "هذا هو ثاني انفجار غازي على خط النقل في الشهر الأخير".

وقالت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، إن شركة مارون بنج للنفط والغاز، التي تقع في مدينة رامشير، تعمل تحت إشراف شركة الأهواز مارون لاستخراج النفط والغاز.