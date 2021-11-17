وزارة الدفاع في أذربيجان تعلن عن مقتل سبعة من جنودها في اشتباكات على الحدود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت أذربيجان، الأربعاء، مقتل 7 من جنودها في اشتباكات حدودية مع أرمينيا.



وقالت وزارة الدفاع في أذربيجان إن سبعة من جنودها قتلوا وأصيب عشرة بجروح في اشتباكات على الحدود مع أرمينيا أمس الثلاثاء.

بدورها، كشفت وزارة الدفاع الأرمينية عن اتفاق البلدين أمس على وقف لإطلاق النار على حدودهما المشتركة بعد أن حثتهما روسيا على التراجع عن المواجهة في أعقاب أكثر الاشتباكات دموية منذ حرب العام الماضي.

والثلاثاء، طلبت أرمينيا من روسيا المساعدة في الدفاع عن سيادتها الإقليمية ضد أذربيجان بعد اشتباك حدودي أسفر عن سقوط 15 قتيلا من جنودها وأسر 12 وفقد موقعين قتاليين.

وأعربت الخارجية الأمريكية عن بالغ القلق إزاء التقارير حول وقوع قتال عنيف أمس بين أرمينيا وأذربيجان.

وحثت، في بيان، الجانبين على اتخاذ خطوات ملموسة فورية للحد من التوترات وتجنب المزيد من التصعيد.

كما دعتهما إلى الانخراط بشكل مباشر وبناء لحل كافة القضايا العالقة بينهما، بما في ذلك ترسيم الحدود.

واندلعت حرب بين أرمينيا وأذربيجان في خريف 2020، من أجل السيطرة على إقليم ناغورني قره باغ، وأسفرت عن مقتل أكثر من 6500 شخص في هذا الجيب الذي خاض البلدان حربا دامية للسيطرة عليه في تسعينيات القرن الماضي.

وانتهت حرب الخريف الماضي بهزيمة أرمينيا التي اضطرت إلى التخلي عن أجزاء واسعة من المنطقة.

ولا يزال التوتر يهيمن على العلاقة بين البلدين رغم توقيعهما على اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية موسكو ونشر قوات روسية لحفظ السلام.