عاجل.. زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب سواحل تايوان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر السواحل الشمالية الشرقية من تايوان، في الساعة العاشرة و25 دقيقة، الأربعاء.



وقالت هيئة الأرصاد الجوية التايوانية. إنه لم ترد أي تقارير فورية عن حدوث أضرار أو إصابات.

ووقع مركز الزلزال، على بعد نحو 42.7 كيلومتر، شرق مقاطعة "يلان"، على عمق 5.9 كيلومتر، طبقا لما ذكره مركز رصد الزلازل التابع لهيئة الأرصاد الجوية.

وضرب زلزال قوي بلغت شدته 6.5 درجة، تايوان، في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما تسبب في حالة من الهلع بين السكان الذين هرعوا إلى الشوارع بعد أن بدأت المباني في التأرجح.