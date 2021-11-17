شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الفضالى وزيرا مفوضا لمنظمة "امسام" الحكومية الدولية التابعة للأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت منظمة "امسام" الحكومية الدولية التابعة للايكوسوك بالأمم المتحدة لمكافحة الفقر وسوء التغذية فى العالم، قراراً بتعيين المستشار عمرو الفضالى، وزيراً مفوضا للعمل فى مقرها الدائم بنيويورك.

حضر الحفل الذي أقيم بمقر النادى الدبلوماسي لوزارة الخارجية، لفيف من الوزراء والسفراء ومساعدى وزير الخارجية السابقين، وفي مقدمتهم سفراء ودبلوماسيين عن كل من سفارة روسيا و إيطاليا و الصين وكينيا وبنما وفيتنام و اوزباكستان.

كما حضر اللقاء السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، والسفيرة مشيرة خطاب وزير السكان الأسبق ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والكاتب الصحفى على حسن رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وسلم السفير "البرتو يوجينى" وثائق السفر الدبلوماسية للوزير المفوض عمرو الفضالى و أسرته.

ومن جانبه، أشاد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق بالدور الملحوظ للمستشار عمرو الفضالى و نجاحه فى تدشين المبادرة العربية الأفريقية بمقر الأمم المتحدة عام 2018 و مشاركته الفعالة فى دعم وفود الدبلوماسية العامة، كما اختارته جامعة هارفارد الوحيد عن منطقة الشرق الاوسط للالتحاق ببرنامج القيادات العامة العالمية و تكريمه ضمن قادة العالم الجدد و تكريمه من قداسة بابا الفاتيكان و الكونجرس الأمريكى.

كما عبرت السفيرة مشيرة خطاب عن سعادتها لتولى عمرو الفضالى مهام منصبه كوزير مفوض للمنظمة العالمية، واصفة تعيينه بأنه انحيازًا و تشجيعا لشباب مصر.

ومن المنتظر أن يتسلم "الفضالي" مهام منصبه أوائل شهر ديسمبر المقبل.