شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب" تستمع للمشاركين فى معرض "تراثنا" عن التحديات التى تواجههم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، جلسة يوم الاثنين المقبل، وذلك للوقوف على التحديات التى تواجه العارضين فى معرض تراثنا للحرف اليدوية.

وأكد النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة، أن أكثر من 50 عارض وعارضة سيحضرون أمام اللجنة لعرض تجاربهم وتحديد المعوقات التى يواجهونها والتى قد تؤدى إلى تعثرهم فى استكمال خطتهم التجارية .

وأشار مرعي، إلى أهمية دعم الشباب وذلك فى ضوء التوجيهات الرئاسية والاهتمام بخلق بيئة مناسبة لإنجاح ملف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

وينظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية 2021، سنويا، حيث عقد معرضه الثالث فى أكتوبر الماضى، ويرتكز المعرض دائما فى مركز مصر للمعرض الدولية في التجمع الخامس في القاهرة.