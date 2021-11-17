صور.. وكيل "تعليم قنا" يوزع التغذية المدرسية الجديدة على طلاب المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

رافقت عدسة موقع الخليج 365 الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، خلال جولته لتوزيع التغذية المدرسية الجديدة على الطلاب والتلاميذ بعدد من المدارس، وسط فرحة التلاميذ.

قال صبري خالد في تصريحات خاصة بمصراوي، إن الوجبة الغذائية التي خصصتها القيادة السياسية لطلاب وتلاميذ المدارس، جرى تركيز العناصر الغذائية بها بعناية، لتدعم نمو الطلاب السليم وتقوي قدراتهم على التحصيل خلال اليوم الدراسي، مشيدا بحرص القيادة السياسية على دعم طلاب المدارس بتلك المنحة المجانية التي توزع يوميا، تحت رقابة صارمة لضمان سلامة الوجبات.

ألقي صبري خالد كلمات قصيرة داخل الفصول حول الشخصيات الوطنية والعلمية وضعت صورتها على غلاف التغذية المدرسية مثل الدكتور أحمد زويل ونجيب محفوظ و طه حسين، وسط تفاعل الطلاب داخل الفصول.