صور.. رئيس شركة مياه أسوان يتفقد أعمال تطوير محطة الشيخ علي

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

تفقد العميد يحيى أبو زيد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، اليوم، أعمال تطوير محطة مياه الشيخ على، والتي تهدف لرفع طاقة المحطة من 30 لتر مياه في الثانية إلى 85 لتر في الثانية الواحدة.

قال العميد يحيى أبو زيد إنه جرى الانتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الأولى، وجاري ربطها بالشبكة العامة بالمحافظة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير والبنك الأهلي.

وأضاف المهندس أحمد صابر، مهندس بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة أسوان، إن محطة الشيخ علي كانت تعاني من أزمات متكررة بسبب عدم قدرتها على توصيل الكمية المطلوبة من المياه للأهالي بشكل مستمر، نظرا لعدم قدرة طلمبات المياه على السحب من النيل، وهو ما استدعى شراء طلمبات أكبر لسحب المياه من النيل، وضخها في المحطة الرئيسية.

موضحًا أنه جرى تزويد المحطة بعدد 2 طلمبة لسحب المياه من النيل بقدرة 50 لتر في الثانية الواحدة، وفلتر جديد 20 لتر في الثانية الواحدة، وتركيب لوحات تحسين معامل القدرة لتوفير استهلاك الطاقة.

وأضافت الدكتورة عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، أنه في إطار تطوير منظومة مياه الشرب بقرى أبو الريش بمحافظة أسوان، نسعى للانتهاء من تركيب خط ناقل بين محطة أبو الريش والشيخ على، للتأكد من استمرار تحسن منظومة المياه للقرى المستهدفة، لخدمة 40 ألف نسمة.

مشيرة إلى أن مؤسسة مصر الخير تهتم بشكل كبير لوصول مياه نظيفة لقرى الصعيد، خاصة أنه مع ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد كوفد 19 بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة كانت المياه هي العامل الأساسي للإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة.