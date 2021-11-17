اليوم.. قطع الكهرباء عن 12 منطقة في الإسكندرية "تعرف عليها"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، انقطاع التيار الكهربائي، اليوم الأربعاء، عن 12 منطقة في المدينة لمدة ٣ ساعات، بسبب أعمال الصيانة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها بدءا من صباح اليوم هي:

- المعمورة البلد "شارع مسجد السادات".

- المعمورة الشاطئ "المنطقة العاشرة".

- المندرة قبلي " شارع السمكري – شارع ملك حفني أمام موزع الكهرباء".

- لوران "خلف كاربت سيتي".

- باكوس " على الترام بجوار السجل المدني".

- الإبراهيمية "طريق الجيش".

- محرم بك "شارع زين العابدين".

- الجمرك "داخل المنطقة الجمركية".

- القباري "شارع ملك شاه".

- بيانكي " شارع رزق عبد السلام".

- برج العرب "الحي السكني الثاني والثالث".

- العامرية "الفراح – أبو زجراب".