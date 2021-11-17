اليوم.. قطع الكهرباء عن 12 منطقة في الإسكندرية "تعرف عليها"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:
أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، انقطاع التيار الكهربائي، اليوم الأربعاء، عن 12 منطقة في المدينة لمدة ٣ ساعات، بسبب أعمال الصيانة.
وأوضحت الشركة في بيان لها، أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها بدءا من صباح اليوم هي:
- المعمورة البلد "شارع مسجد السادات".
- المعمورة الشاطئ "المنطقة العاشرة".
- المندرة قبلي " شارع السمكري – شارع ملك حفني أمام موزع الكهرباء".
- لوران "خلف كاربت سيتي".
- باكوس " على الترام بجوار السجل المدني".
- الإبراهيمية "طريق الجيش".
- محرم بك "شارع زين العابدين".
- الجمرك "داخل المنطقة الجمركية".
- القباري "شارع ملك شاه".
- بيانكي " شارع رزق عبد السلام".
- برج العرب "الحي السكني الثاني والثالث".
- العامرية "الفراح – أبو زجراب".